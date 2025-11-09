Bereketli Topraklar canlı izle: Show TV'de Bereketi Topraklar 2.bölüm tamamı full izle

Nevin cephesinde ise kuzeni Karaca’nın sürpriz gelişi her şeyi değiştirir. Şehre daha yeni gelen Nevin Karaca’nın neden geldiğini anlamaya çalışmaktadır.

Nevin, Tarık’ın notlarında sürekli bahsi geçen bereketli toprakları kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girer. Ancak Ömer’e yakalanır. İkili uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir konuşma yaparlar. Karahanlıların evinde Zehra, babasıyla yüzleşir. Ve bu yüzleşme hiç kimsenin beklemediği karanlık bir olayla son bulur.