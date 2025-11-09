Habertürk
        Bereketli Topraklar canlı izle: Show TV'de Bereketi Topraklar 2.bölüm tamamı full izle

        Bereketli Topraklar canlı izle: Show TV'de Bereketi Topraklar 2.bölüm tamamı full izle

        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 2.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Ömer'in kararı Bereketoğlu çiftliğinde beklenmeyen bir gerilim yaratmıştır. Fatma Karahanlı'yla aynı çatı altında olmak istemeyen Azize ve Seyhan, Ömer'in kararını gözden geçirmesini ister. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Bereketli Topraklar canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bereketli Topraklar izle ekranı ve tüm detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 09.11.2025 - 15:24
        ABONE OL
        • 1

          Bereketli Topraklar 2.bölüm bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Nevin, Tarık’ın notlarında sürekli bahsi geçen bereketli toprakları kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girer. Ancak Ömer’e yakalanır. İkili uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir konuşma yaparlar. İşte, Bereketli Topraklar yeni bölüm izle seçeneği

        • 2

          BEREKETLİ TOPRAKLAR 2.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Ömer’in kararı Bereketoğlu çiftliğinde beklenmeyen bir gerilim yaratmıştır. Fatma Karahanlı’yla aynı çatı altında olmak istemeyen Azize ve Seyhan, Ömer’in kararını gözden geçirmesini ister.

          Diğer tarafta Zehra Karahanlı olanlardan memnundur. Bekir ona karşı çıksa da Bekir’e söz geçirmiş, ona istediğini yaptırmaktadır. Onun karşısındaki engel babası Cemal Karahanlı’dır. Torunun o evde olmasından rahatsız olan Cemal, Bereketoğlu çiftliğine gidip Ömer’i tehdit edip, torununu geri vermesi için ona süre verir.

        • 3

          Nevin cephesinde ise kuzeni Karaca’nın sürpriz gelişi her şeyi değiştirir. Şehre daha yeni gelen Nevin Karaca’nın neden geldiğini anlamaya çalışmaktadır.

          Nevin, Tarık’ın notlarında sürekli bahsi geçen bereketli toprakları kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girer. Ancak Ömer’e yakalanır. İkili uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir konuşma yaparlar. Karahanlıların evinde Zehra, babasıyla yüzleşir. Ve bu yüzleşme hiç kimsenin beklemediği karanlık bir olayla son bulur.

        • 4

          BEREKETLİ TOPRAKLAR CANLI İZLE

          Bereketli Topraklar ikinci bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

