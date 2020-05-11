Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - YOZGAT

AA

Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti.Berber İbrahim Selvi, 50 gün sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Saat 09.00 itibarıyla işimize başladık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.Veli Aydoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Uzun süre iş yerimiz kapalıydı, mağdur olduk. Bugün çok şükür işimize başladık." diye konuştu.Müşterilerden Muhammet Fatih Akova ise uzun zamandır saç tıraşı olamadığını, berberlerin açılmasına çok sevindiğini belirtti.