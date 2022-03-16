Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Kandilin gelmesiyle birlikte Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılmaya başlandı. Günahların bağışlandığı bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Berat Kandil gecesi zikirleri ve tesbihlerini araştırıyor.