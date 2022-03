Her yıl Hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili bu sene 17 Mart Perşembe gününe yani bugüne denk geliyor. Berat Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Kandilin gelmesiyle birlikte Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılmaya başlandı. Günahların bağışlandığı bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Berat Kandil gecesi zikirleri ve tesbihlerini araştırıyor.

