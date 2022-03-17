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Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat gecesi tesbihatı!

Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve zikirleri neler? Berat Kandili tesbihatı

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak kutlanır ve Müslümanlar, Berat gecesini ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu yıl 17 Mart tarihinde idrak edilecek Berat gecesinde çekilecek tesbihler araştırılıyor. İşte Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri

17.03.2022 - 10:26 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her yıl Hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili bu sene 17 Mart Perşembe gününe yani bugüne denk geliyor. Berat Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Kandilin gelmesiyle birlikte Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılmaya başlandı. Günahların bağışlandığı bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Berat Kandil gecesi zikirleri ve tesbihlerini araştırıyor.

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  • BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

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  • BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

    Allah,

    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

    Allahu ekber,

    Elhamdülillâh,

    Estağfirullah,

    Lâ ilâe illallah,

    Sübhànallah,

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  • BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

  • BERAT GECESİ İBADETLERİ

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

    1- Gündüzünde oruç tutmak

    2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

    3- Kur'an-ı kerim okumak

    4- Tevbe istiğfar etmek

    5- Salavat getirmek

    6- Allah'ı çokça zikretmek

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