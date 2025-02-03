Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinin önemi nedir?
Berat Kandili, İslam dininde önemli kabul edilen mübarek gecelerden biridir. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelir. Bu gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve kulların Allah'ın rahmetine kavuştuğuna inanılan özel bir zaman dilimidir. İşte, 2025 Berat Kandili tarihi...
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Berat, kelime anlamı olarak "temize çıkma, arınma" anlamına gelir ve bu gece, müminlerin günahlarından arınarak Allah’ın merhametine sığınmaları için bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar, Berat Kandili'nde ibadet eder, Kur’an okur, tövbe eder ve sevdiklerine dualar göndererek manevi bir huzur yaşar. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
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2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
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BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara- gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı vebağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
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