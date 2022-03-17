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Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

En güzel Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandili sözleri

Berat Kandili mesajları 2022 yılı için sevdiklerinin ve ailelerinin kandilini kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Binlerce Müslüman, Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Kandilinde sevdiklerine ‘Berat Kandiliniz Mübarek Olsun’ mesajı göndermek istiyor. İşte, Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandil mesajları ve sözleri…

17.03.2022 - 13:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Berat Kandili mesajları araştırılmaya başlandı. Binlerce Müslüman, İslam alemi için oldukça önemli bir konumda yer alan kandil gecelerinde sevdiklerine Berat kandili mesajları göndermek istiyor. İşte, kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandili kutlama mesajları ve sözleri! 

  • BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

  • Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

  • Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

    Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

  • Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

    Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

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