Berat Kandili anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nde ne olmuştur?
Berat Kandili anlamı ve önemi, şaban ayına girilmesiyle Müslümanların gündeminde yer almaya başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili'nde, milyonlarca Müslüman ellerini semaya açıp dualar edip ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler Berat Kandili'nin faziletlerini merak ediyor. Peki Berat Kandili anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nde ne olmuştur?
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Berat Kandili’nde ibadet edecek müminler kandilinin önemine dair araştırmalar yapıyor. Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Peki Berat Kandili’nde ne olmuştur, önemi ve anlamı nedir?
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BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır.
Hz. Peygamber (sas)’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber (sas),“Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.
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BERAT NE DEMEKTİR?
Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
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BERAT KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
İslam âlimlerine göre, Berat gecesi insanların bir yıl boyunca yaşayacakları olayların takdir edildiği bir gecedir. Rızık, ömür, hastalık, şifa gibi birçok kaderî mesele bu gece Allah'ın bilgisi dâhilinde yazılır ve melekler tarafından kayıt altına alınır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:
"Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz, insanları uyaranlarız. O gecede, her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle belirlenir." (Duhan, 44/3-4)
Bu ayetlerde geçen "mübarek gece" ifadesinin Berat Kandili olduğu bazı tefsirciler tarafından kabul edilmiştir.
Berat gecesinde, Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarını affettiği, tövbe edenleri bağışladığı ve duaları kabul ettiği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu geceyle ilgili şöyle buyurmuştur:
"Allah Teâlâ, Şaban'ın on beşinci gecesi dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar (çok sayıda) günahkârı affeder." (Tirmizî, Savm, 39)
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Bu hadise göre, Berat gecesi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimidir. Ancak şirk koşanlar, kin ve haset besleyenler gibi bazı kimselerin affedilmeyeceği de bildirilmiştir. Bu yüzden bu gece, Allah'a yönelerek içten bir şekilde tövbe etmek büyük önem taşır.
Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya Semasına İndirilmeye Başlanması
Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci Berat Kandili'nde başlamış, Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) vahyedilmeye devam etmiştir. Bu yüzden Berat Kandili, Kur'an'la olan bağımızı güçlendirmek ve onu daha fazla okumak için büyük bir fırsattır.
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