27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınına karşı gündeme gelen sokağa çıkma yasağı, benzin ve motorin satışlarını önemli ölçüde azalttı. Satışlar, yüzde 80 ile 90 aralığında düştü. Ankara’nın değişik noktalarında istasyonu bulunan bir işletmeci, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Günlük 25 bin litre olan satışımız, 2 bin litreye kadar geriledi” dedi.
İstasyon marketlerinde de sokağa çıkma yasağı nedeniyle satışlar düştü. Ancak her şeye rağmen istasyonların market cirosu, benzin ve motorin satışlarından elde edilen ciroyu aştı.
Özellikle yasağın kalkmasının ardından istasyon marketlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar; sigara, su, cola ve atıştırmalık almak için bu marketlere akın ediyor.
ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ
İşletmeciler, “yeni normal” olarak nitelendirilen bu koşulları dikkate alarak, istasyon marketlerinde ürün çeşitliliğini artırmayı düşünüyor. Bu kapsamda bakliyat ve makarnanın da raflarda yerini alması gündeme gelebilir. Süt ve süt ürünleri çeşitlerinin de artırılması söz konusu. Tüketici talebine göre diğer bazı ürünler de raflarda yer alacak.
Türkiye’de değişik noktalarda istasyonu bulunan bir işletmeci, “Görünen o ki belli bir süre daha sosyal mesafenin korunduğu bir süreç yaşanacak. Vatandaş, yoğun olan marketlerden ve ortamlardan uzak durmaya çalışacak. İstasyon marketleri, normal marketlere göre daha tenha özellik gösteriyor. Vatandaş, bir yandan akaryakıtını alacak, diğer yandan da market ihtiyacını karşılayacak. Bu çerçevede ürün çeşitliliğini artırmak gerekecek” görüşünü dile getirdi.
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