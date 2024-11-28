Benzine zam geldi! 28 Kasım zamlı benzin fiyatları ne kadar oldu?
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle petrol fiyatları yükseliyor. Ayrıca Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yaşanan tüm güncel gelişmeler beraberinde benzine zam gelmesine de neden oldu ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı. İşte, 28 Kasım zamlı benzin fiyatları...
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Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi. ABD'de ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına yönelik algıyı besleyerek fiyat artışını destekledi. Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi ve benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. İşte, 28 Kasım benzin zammı ile güncel fiyatlar...
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BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzine 74 kuruş zam geldi. Fiyatlar pompaya 28 Kasım Perşembe bugünden itibaren yansıdı.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,08 TL
Motorin litre fiyatı: 44,16 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,97 TL
Motorin litre fiyatı: 44,10 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL
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ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,51 TL
Motorin litre fiyatı: 44,74 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 43,97 TL
Motorin litre fiyatı: 45,24 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL
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