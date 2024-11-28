Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi. ABD'de ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına yönelik algıyı besleyerek fiyat artışını destekledi. Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi ve benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. İşte, 28 Kasım benzin zammı ile güncel fiyatlar...