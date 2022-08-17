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Benzine indirim, motorine zam! 17 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları listesi

Benzine indirim, motorine zam! 17 Ağustos bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen dalgalanma beraberinde akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini getiriyor. Bazı sürücüleri üzecek, bazılarını ise sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatlarına indirim, motorin fiyatlarına ise zam bekleniyor. İşte, 17 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları...

17.08.2022 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının geri çekilmesinin ardından araç sahiplerine bir üzücü bir sevindirici haber geldi. Benzin fiyatlarına indirim, motorin fiyatlarına ise zam bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir 17 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM SONRASI ZAM GELMİŞTİ!

    Küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel olarak indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi.  Geçtiğimiz cumartesi günü günü benzin ve motorine uygulanan indirimin ardından 10 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapıldı. 

  • BENZİNDE BEKLENEN ZAM YAPILMIŞTI!

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

  • MOTORİNE YAPILMASI BEKLENEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ!

    Benzine geçtiğimiz akşam gelen zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam gelmişti. Ancak edinilen bilgiye göre uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. 

  • BENZİNE İNDİRİM MOTORİNE ZAM!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 76 kuruş zam, benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim uygulanacak.

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