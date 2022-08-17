Motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının geri çekilmesinin ardından araç sahiplerine bir üzücü bir sevindirici haber geldi. Benzin fiyatlarına indirim, motorin fiyatlarına ise zam bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir 17 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...