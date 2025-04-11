Benzine bir indirim daha geldi! 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk, motorinin litre fiyatına da Perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, Perşembe günü de benzine 2 lira 18 kuruş civarında indirim uygulanmıştı. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
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BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ
Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler, LPG ve motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.
Salı günü LPG'nin litre fiyatına 80 kuruş, Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruş, Perşembe günü de benzine 2 lira 18 kuruş indirim gelmişti.
Benzine bugün bir indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar, 11 Nisan Cuma günü itibarıyla tabelaya yansıdı.
1 lira 35 kuruşluk yeni indirim sonrası toplam indirim iki günde yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.
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BENZİNE İNDİRİM SONRASI ZAM BEKLENİYOR
Benzine üst üste yapılan indirim sonrası bu kez zam gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzine yarından itibaren 82 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.37 TL
Motorin litre fiyatı: 44.32 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.20 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.94 TL
Motorin litre fiyatı: 45.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.43 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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