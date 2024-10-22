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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine çifte indirim geldi! 22 Ekim 2024 indirimli benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

        Akaryakıta çifte indirim geldi! 22 Ekim 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Bu sert düşüş, bugünden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine indirim haberini de beraberinde getirdi. Peki, 22 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:43
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        • 1

          OPEC, 14 Ekim'de eylül ayı petrol piyasası raporunu yayınladı. Küresel petrol talebinde yavaşlamanın çoğunlukla Çin kaynaklı olacağına ilişkin veriler içeren raporda, Çin'de talep artışı geçen ayki raporda öngörülen artışın 70 bin varil altında kaldı ve günde 580 bin varil olarak edildi. Bu durum, piyasa oyuncularının petrol talebinde beklenenin altında büyüme olacağına yönelik beklentilerini güçlendirdi. Tüm bu gelişmeler, motorin ve benzine çifte indirim yapılmasını sağladı. Peki, 22 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        • 2

          BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM!

          22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapıldı.

          LPG'de ise herhangi bir indirim veya zam beklenmiyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,81 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,89 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,35 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,68 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,82 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,85 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,21 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 25,29 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,65 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 25,91 TL

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