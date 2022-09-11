Akaryakıta yapılan zam ve indirim haberleri ve son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin de indirim ve zam haberlerini berberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına 6 Eylül günü itibarıyla 56 kuruş, motorin fiyatlarına 69 kuruş zam yapılırken LPG fiyatlarına ise 40 kuruş indirim uygulandı. 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş daha zam yapılırken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim geldi. İşte, 11 Eylül güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...