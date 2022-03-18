Motorin ve benzin fiyatları düşmeye devam edecek mi? Son dakika benzin ve mazot fiyatları 18 Mart alış satış tablosu ne kadar? Geçtiğimiz hafta benzine gelen 7. zam petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edildi. Brent petrol fiyatları ise 18 Mart Cuma itibarı ile 100 dolara kadar geriledi. Peki, İstanbul ve Ankara benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 18 Mart mazot ve benzin fiyatları...