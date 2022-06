"BEN KAPRİSLİ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Kerem Bürsin’in Türk oyuncularının set ortamında kaprisli olduğu sözleri hatırlatılınca oyuncu, "Her meslekte olduğu gibi insanın kaprislisi de var, kaprisli olmayanı da var. Her meslek için geçerli bu... Başıma geldiği de olmuştur ama şu an hatırlamıyorum. Ben öyle kötü anıları biriktirmiyorum kafamda. Ben kaprisli bir şey asla yapmam. Beni tanıyanlar bilirler; kaprisli olmayışımla bilinirim. Ben öyle bir insan değilim." şeklinde konuştu.