"MÜTHİŞ BİR DUYGU"

Ablası Hande Soral’ın anne olmasıyla teyzelik sevinci yaşayan Bensu Soral'a, Ali bebeğin kimse benzediği soruldu.

Ünlü oyuncu, "Baba ile dayı karışımı... Biz de karar veremiyoruz. Büyüyünce çıkacak ortaya, çok tatlı... İlk kucağıma aldığımda inanmadık, 'Bu bizim mi?' diye... Müthiş bir duygu... Eminim herkes aynı şeyi yaşıyordur. Birbirimizi tanıdıkça parçamız gibi oldu." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, "Anneliğe özendiniz mi?" sorusunu da cevaplayan Soral, "Bizim zaten, neyine özeneyim? Tadını çıkartıyorum. Anne yarısı teyze..." ifadelerini kullandı.