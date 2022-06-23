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Bensu Soral'dan 'Hakan Baş' açıklaması: Basiretimiz bağlandı! - Magazin haberleri

Bensu Soral'dan 'Hakan Baş' açıklaması: Basiretimiz bağlandı!

İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi atlatan Bensu Soral, eşiyle yaşadığı süreci anlattı. Ünlü oyuncu, "Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler aslında. Biz de baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür" dedi

23.06.2022 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Boşanma aşamasından döndüğü eşi Hakan Baş’la (39) aralarındaki buzları tamamen eriten Bensu Soral (31), önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, eşiyle birlikte çıktığı tekne tatilindeki mutlulukları hatırlatılınca, "Tatilimiz güzel geçti. Keyifliydi, bol bol dinlendik." dedi.

  • "BOŞANMA SÜRECİNİ ATLATTIK"

    Muhabirlerin, "Boşanma aşamasında bu süreci nasıl atlattınız?" sorusuna yanıt veren Soral, "Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler aslında. Biz de baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür." dedi.

  • "MÜTHİŞ BİR DUYGU"

    Ablası Hande Soral’ın anne olmasıyla teyzelik sevinci yaşayan Bensu Soral'a, Ali bebeğin kimse benzediği soruldu.

    Ünlü oyuncu, "Baba ile dayı karışımı... Biz de karar veremiyoruz. Büyüyünce çıkacak ortaya, çok tatlı... İlk kucağıma aldığımda inanmadık, 'Bu bizim mi?' diye... Müthiş bir duygu... Eminim herkes aynı şeyi yaşıyordur. Birbirimizi tanıdıkça parçamız gibi oldu." şeklinde konuştu.

    Gazetecilerin, "Anneliğe özendiniz mi?" sorusunu da cevaplayan Soral, "Bizim zaten, neyine özeneyim? Tadını çıkartıyorum. Anne yarısı teyze..." ifadelerini kullandı.

  • "BEN KAPRİSLİ BİR İNSAN DEĞİLİM"

    Kerem Bürsin’in Türk oyuncularının set ortamında kaprisli olduğu sözleri hatırlatılınca oyuncu, "Her meslekte olduğu gibi insanın kaprislisi de var, kaprisli olmayanı da var. Her meslek için geçerli bu... Başıma geldiği de olmuştur ama şu an hatırlamıyorum. Ben öyle kötü anıları biriktirmiyorum kafamda. Ben kaprisli bir şey asla yapmam. Beni tanıyanlar bilirler; kaprisli olmayışımla bilinirim. Ben öyle bir insan değilim." şeklinde konuştu.

  • BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.

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