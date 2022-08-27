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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaş grubuyla yemek yiyen Soral, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UMARIM BİR AN ÖNCE ADALET YERİNİ BULUR"

Bensu Soral, Gülşen'in tutuklanması ile ilgili sorulara ise, "Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Umarım bir an önce adalet yerini bulur." yanıtını verdi.