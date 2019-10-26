Benim Tatlı Yalanım son bölüm Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Benim Tatlı Yalanım 19. bölümünde Suna ile Nejat'ın söz heyecanı yaşandı. Romantik evlilik teklifinin ardından Suna ile Nejat aile arasında yapılan törenle sözlendiler. Kayra'nın gerçek annesi Aylin ise, Nejat'ın karşısına çıkıp Kayra'ya gerçek annesinin kendisi olduğunu söylemek istediğini söylüyor. Aylin'in bu isteği ise Nejat'ı sinirlendiriyor.

BENİM TATLI YALANIM 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 19. son bölümünün ardından 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır; Şevket'e ilişkilerini nasıl açıklayacaklardır? Şevket'i yumuşatma işi Pervin'e düşer ve Nejat, Suna'yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin'in Fransa'ya dönmediğini öğrenirler. Aylin, Kayra'nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.