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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Son dakika haberi: Aksaray'da "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!

        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!

        Aksaray'da 41 yaşındaki çiftçi Hami Ünlü, "Benim köpeğim daha iyi" tartışmasında komşusu 28 yaşındaki Fehmi Ayan'ı tabancayla ayak bileklerinden vurdu. Ayan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Ünlü, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 07:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:07
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        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
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        Aksaray'da olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi´nde meydana geldi.

        "KÖPEĞİM DAHA İYİ" TARTIŞMASI

        Hami Ünlü, gözaltına alındı.
        Hami Ünlü, gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü (41) ile komşusu Fehmi Ayan (28) arasında bu nedenle tartışma çıktı.

        İKİ AYAK BİLEĞİNDEN VURDU

        İki ayak bileğinden vurulan Fehmi Ayan.
        İki ayak bileğinden vurulan Fehmi Ayan.

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Fehmi Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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