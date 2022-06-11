'Benim kahramanlarımın bir kanadı kırık'

SHOW Haber spikeri Pınar Erbaş, üçüncü çocuk kitabı 'Evini Arayan Ayı'yı 'Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz'de anlattı: "Çocuk kitaplarında hep didaktik bir dil var ama hayat öyle değil. Mesela benim kahramanlarının hep bir kanadı kırık. Çocuk için iyi olan ne bunun çizgisini iyi koymak gerek..."

SHOW Haber’in başarılı spikeri Pınar Erbaş aynı zamanda iyi bir çocuk kitapları yazarı... ‘Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor’ ve ‘İnek Möli Asla Unutmaz’ın ardından üçüncü kitabı ‘Evini Arayan Ayı’yı çocuklarla buluşan Erbaş, bu kez aile, çevri bilinci ve hayvan sevgisi hikayesi anlatıyor. Anne-babası boşanmış Can, olmayan babasının yerine Ayı Topsi’yi koyarken, Topsi’de şehir tarafından yutulan ormandaki yuvasını Can’ın yanında yeniden buluyor. Çocuklar için kitap yazmanın hiç basit olmadığını, beğenmedikleri zaman ‘tak’ diye söylediklerini belirten Pınar Erbaş ekliyor: “Çocuk kitaplarında hep didaktik bir dil var ama hayat öyle değil. Mesela benim kahramanlarının hep bir kanadı kırık. Çocuk için iyi olan ne bunun çizgisini iyi koymak gerek...” Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...