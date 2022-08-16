Okuma provaları tamamlandı

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'Benim Babam Bir Kahram' adlı sinema filminin çekimleri iki gün sonra başlıyor. Orçun Benli'nin yönettiği, senaryosunu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar'ın birlikte yazdığı, Cocoon Media tarafından Leman Kurtcan yapımcılığında çekilecek olan dram filminin okuma provası önceki gün yapıldı.

Filmin başrollerini; Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan ve Aslıhan Kapanşahin paylaşırken çocuk karakterini de Mehmet Emin Güney oynayacak.

"BENİM BABAM BİR KAHRAMA"IN KONUSU NE?

Eşinin zamansız ölümünün ardından oğlu 'Can' ile kendine küçük, zorlu ama eğlenceli bir dünya kuran 'Altan' en trajik anlarda bile etrafındakileri güldürebilen bir babadır.

Belediyede çöpçü olarak çalışan 'Altan', İstanbul'un zengin semtlerinin yakın bir gecekondu mahallesinde oğlu 'Can' ile mesai arkadaşlarına komşu yaşamaktadır. 'Can'ın bütün dünyası çizgi romanlardır. Küçük çocuğun tek eğlencesinin, aldıkları korkunç haberden sonra, onları bol bir aksiyonlu maceraya sürükleyeceğinden hiçbirinin haberi yoktur.

"Süper Kahraman nedir? Nasıl yaratılır?" sorusuna cevap arayan film, izleyicisine baba olmanın asıl sorumluluklarını kocaman bir gülümseme eşliğinde tekrar hatırlatacak.