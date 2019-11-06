Benim Adım Melek 7. bölüm fragmanları

Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimlerin paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin 7. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanları

BENİM ADIM MELEK 7. BÖLÜM FRAGMANLARI

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye’nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye’ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?

BENİM ADIM MELEK 7. BÖLÜM 1. FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN



Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.