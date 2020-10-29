Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 37. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 38.

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek dün gece 37. bölümüyle ekrana geldi. Ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa eden bir kadının hikayesinden yola çıkan Benim Adım Melek 37. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı izle

BENİM ADIM MELEK 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BENİM ADIM MELEK 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil’in hala Melek’i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali’ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır. Emre, Kerem ve Aslı’ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem’le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay’ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir? Ömer’in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mı