Kupaya erken veda edilen Adana Demirspor maçı sonrası Bilal, Steven Plaza ve Diabete’nin kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor’da ayrılık hareketleri vardı. Stoke City’den bir sezonluğuna kiralanan Benik Afobe, sosyal medya hesabında Trabzonspor ile ilgili bilgileri kaldırdı. 15 maçta üç gol kaydeden Demokratik Kongolu forvetin ikinci yarı düşünülmediği ve kendisine de bunun iletildiği öğrenildi.

Bir diğer veda gibi açıklama ise Joao Pereira’dan geldi. Portekizli oyuncu, tam dört yıl önce dün (4 Ocak) sözleşme imzaladığını vurgulayarak “Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak” dedi. 36 yaşındaki Pereira’nın da 30 Haziran 2021’de mukavelesi bitiyordu ancak bunun öne çekildiği belirtildi. Bu ayrılıklara yeni isimlerin de eklenmesi bekleniyor.