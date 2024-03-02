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        Haberler Magazin Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler?

        Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu, Susanna Fogel , David Iserson tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Susanna Fogel oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Beni Satan Casus filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Beni Satan Casus filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:42
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        • 1

          Beni Satan Casus filmi 2 Mart Cumartesi akşamı izleyici karşına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren filmin başrolünü, Mila Kunis, Kate McKinnon üstlenmektedir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Beni Satan Casus filmi aksiyon ve komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI KİMLER?

          Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatıyor. 30’lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles’ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey’in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.

        • 3

          BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI KİMLER?

          Mila Kunis
          Kate McKinnon
          Sam Heughan
          Justin Threoux
          Gillian Anderson
          Hasan Minhaj
          Ivanna Sakhno

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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