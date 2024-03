Beni Satan Casus filmi 2 Mart Cumartesi akşamı izleyici karşına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren filmin başrolünü, Mila Kunis, Kate McKinnon üstlenmektedir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Beni Satan Casus filmi aksiyon ve komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...