Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi Beni Çok Sev, gün itibariyle görücüye çıktı. İşte filme dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

BENİ ÇOK SEV KONUSU NEDİR?

Bir mahkûm, kızıyla yeniden görüşüp kendini affettirmek için bir gardiyan eşliğinde memleketine gider, ancak öğrendiği trajik gerçek bu seyahati mahveder.

BENİ ÇOK SEV OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Akkaya.

Songül Öden.

Ercan Kesal.

Aleyna Özgeçen.

Füsun Demirel.

Güner Özkul.

Ushan Çakır.