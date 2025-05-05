Bengü, 'Kızılcık Şerbeti'yle gönderme yaptı

2018'de evlenen şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl, 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından iki çocuğun velayeti anne Bengü'ye verilmişti.

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Son olarak, Bengü sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 99'uncu bölüm final sahnesinde 'Fatih'in 'Defne' karakteriyle yakınlaşma anını paylaşıp; "Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım vallahi" notunu düştü.

Bengü'nün bu paylaşımı, boşandığı eşi Selim Selimoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.