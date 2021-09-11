Bengü söz ve müziği Bilal Sonses'e ait şarkısının aranjesini Mustafa Ceceli yaptı. Bengü, stüdyoda birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram’da paylaşarak Ceceli’ye teşekkür etti: "Bir şarkıya daha birlikte final dedik bugün. Eskimeyen dostum canım Mustafa, sen bir tanesin."

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."