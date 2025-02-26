Benfica-Braga maçı için nefesler tutuldu. Işık Stadyumu'ndan oynanacak kritik mücadele öncesinde Benfica-Braga karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Benfica-Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Benfica-Braga maçının muhtemel 11'leri...