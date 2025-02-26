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        Haberler Bilgi Spor Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

        Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Benfica, kupada Braga'yı saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Braga karşısında oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Peki, "Benfica-Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Benfica-Braga mücadelesinin maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:02
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        • 1

          Benfica-Braga maçı için nefesler tutuldu. Işık Stadyumu'ndan oynanacak kritik mücadele öncesinde Benfica-Braga karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Benfica-Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Benfica-Braga maçının muhtemel 11'leri...

        • 2

          BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Benfica ve Braga maçı 26 Şubat Çarşamba bugün saat 23.45'te oynanacak.

          BENFICA - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Işık Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

        • 3

          KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

          Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Braga mücadelesinde yedek olarak, Orkun Kökçü'nün ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Benfica: Soares; Araujo, Otamendi, Carreras, Santos, Kökçü, Aursnes, Dahl; Amdouni, Belotti, Bruma

          Braga: Hornicek; Gomez, Oliveira, Arrey-Mbi, Chissumba; Moutinho, Gorby; Fernandes, Horta, Gharbi; El Ouazzani

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