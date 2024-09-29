Benfica: 5 - Gil Vicente: 1 | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanırken, Kerem Aktürkoğlu 1 gol kaydetti.
Portekiz Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Benfica ile Gil Vicente kozlarını paylaştı. 6 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25'te Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90'da Florentino ve 90+4'te ise Benjamin Rollheiser kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.
Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem 67 dakikada sahada kalırken, Orkun ise 68 dakika sahada yer aldı.
Bu sonucun ardından 3 maç üst üste kazanan Benfica 16 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Benfica deplasmanda Nacional ile karşılaşacak. Gil Vicente ise sahasında Estrela'yı ağırlayacak.