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Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Benedict Cumberbatch, ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini ifade etti

15.03.2022 - 08:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "Sherlock" ve "Doctor Strange" gibi yapımlarda rol alan Benedict Cumberbatch (45), dün Londra'da düzenlenen BAFTA (British Film Academy- Britanya Film Akademisi) ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile birlikte katıldı. Cumberbatch, etkinlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında düşüncelerini dile getirdi.

  • "POLİTİKACILARA DAHA ÇOK BASKI YAPMAYLIYIZ"

    Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Benedict Cumberbatch, şimdi de ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını ifade etti.

    Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem..." diye konuştu. Cumberbatch, daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

  • "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI!"

    Benedict Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu... Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

     

  • Benedict Cumberbach, BAFTA gecesinde Ukrayna'ya desteğini takım elbisesinin yakasına ülke bayrağını taşıyan rozeti takarak da gösterdi.

  • İLK ADIMI O ATMIŞTI

    Moda dünyasında Ukrayna halkına yardım elini uzatan ilk kişilerden biri model Mica Arganaraz olmuştu. Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Arganaraz, elde ettiği geliri Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.

    "SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE PODYUMA ÇIKMAK GARİP"

    İşi gereği defilelere çıkmayı sürdüren ünlü model, "Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor." demişti. Mica Arganaraz, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmak çok garip hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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