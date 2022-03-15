"POLİTİKACILARA DAHA ÇOK BASKI YAPMAYLIYIZ"

Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Benedict Cumberbatch, şimdi de ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını ifade etti.

Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem..." diye konuştu. Cumberbatch, daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.