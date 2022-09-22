Siyasette kadın araştırması

Kadın temsilinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Ben Seçerim Derneği sonuçlarını siyasi partilerle de paylaştığı bir saha araştırması yaptırdı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 31 ilde yapılan anket çalışması kapsamında 2258 kişiyle görüşüldü.

SİYASETTE KADIN TEMSİLİ

SİYASİ TERCİHLERE GÖRE KADINA BAKIŞ

Araştırmaya göre kadınların yüzde 79’u kadın milletvekili sayısının artması durumunda kadınların başka alanlarda da önemli roller üstleneceğini düşünüyor. Erkeklerin ise yüze 66’sı bu düşünceye sahip

Toplumun yüzde 51’i siyasi partilerin kadın adayları seçilemeyecek yerlerden listeye koydukları fikrine katılırken, toplumun yüzde 27’si bu düşünceye katılmıyor. Kadınlar arasında bu görüşü taşıyanların oranı erkeklere göre daha fazla

Erkeklerin yüzde 50’si partilerde eşbaşkanlığı desteklerken, kadınlarda bu oran yüzde 61

Toplumun yüzde 40’ı hiçbir partinin kadın erkek eşitliği konusundaki duruşunu başarılı bulmuyor.

Kadın erkek eşitliği konusunda AK Parti’yi başarılı bulanların oranı yüzde 20. AK Parti’yi yüzde 16 ile CHP, yüzde 11 ile İYİ Parti, yüzde 8 ile HDP takip ediyor.

CHP, HDP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80’den fazlası siyasette daha fazla kadın olması gerektiğini düşünüyor. Kadın seçmenler arasında ise bu görüşü yüzde 24 oranla en çok MHP seçmeni kadınlar dile getiriyor. MHP seçmeni kadınları yüzde 21 oranla İYİ Partili kadın seçmenler takip ediyor.

18-32 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı siyasette kadınlara yeterince fırsat verilmediğini düşünürken, partilerin yaklaşımını eleştiriyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI NEYE İŞARET EDİYOR?

“GENÇLER DE KARARSIZLAR DA KADIN ADAYDAN YANA ”

KONDA tarafından yürütülen araştırma sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına katılan Bekir Ağırdır

Sonuçları “ değişim talebi” olarak yorumladı. Gençlerin de kararsız seçmenin de milletvekili listelerinde daha çok kadın aday görmek istediğini belirten Ağırdır “ Seçim sonucunu belirleyecek en önemli küme gençlerin sandığa ne oranda gideceği “ ifadesini kullandı.

Ben Seçerim Derneği’nin kurucuları arasında yer alan CHP eski milletvekili ve akademisyen Prof. Dr. Binnaz Toprak da kadına güven endeksinin genç seçmende yüksek olduğunu söyledi. “Araştırmalar Sosyal politikaların geliştirilmesinde kadın siyasetçilerin önemli rol oynadığını gösteriyor. Kadın siyasetçilerin artması kurumsal kaliteyi de yükseltiyor. Daha önce farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda kadın temsiliyeti ile yolsuzluk arasında negatif bir ilişki bulunmuş. Adalet kavramı da kadınla daha çok özdeşleştiriyor” ifadelerini kullandı.