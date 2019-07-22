Ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden eskiden çekildiği bir fotoğraf yayınladı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero’nun bu hali takipçilerini şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü.