Yeşilçam filmlerinde 'kabadayı' karakterlerinin ünlü oyuncusu Hikmet Taşdemir, AA'ya yaptığı açıklamada yeni sinemacılara çağrıda bulunarak filmlerde rol almak istediğini söyledi. Oyunculuğa 1971'de Yılmaz Güney ile Filiz Akın'ın başrollerini paylaştığı 'Umutsuzlar' ile başlayan Taşdemir, 'Ben daha ölmedim, hatırlanmak istiyorum' dedi. Yaklaşık 130 sinema filminde rol alan Hikmet Taşdemir, eski filmlerini izlerken göz yaşlarını tutamıyor. Taşdemir, son olarak 1994'te 'Afacan Tatlı Bela' adlı filmde rol aldı.

Silivri'de eşiyle birlikte mütevazı bir hayat süren Hikmet Taşdemir "Bizim gibi insanları neden oynatmıyorlar? Benim için söylemiyorum bunu, yanlış anlamayın. Ben sinemada halen maddi durumu iyi olmayan sanatçı arkadaşlarım için konuşuyorum. Sinema bir bütün. Bir masanın dört ayağı var. Bu ayağın biri kırılırsa masa devrilir. İnsan hatırlanmak istiyor. Bizi seven insanlara göstermek için hiç olmazsa bari bu yaşlılığımda bir ya da iki filmde gözükürsem onlar da mutlu olur."