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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezon tarihi

        Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezon tarihi: Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor?

        Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon tarihi merak konusu oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin izleyicileri için "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 17:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:44
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        • 1

          Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunda senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alacak. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonun ilk tanıtımı yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da; ekip, Karadeniz'e 'Merhaba' diyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

        • 2

          BEN BU CİHANA SIĞAMAZAM YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonun ilk fragmanı 'Yakında ATV'de' notuyla paylaşıldı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken; 2. sezonun eylül ayının ortasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

        • 3

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

          Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

          Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

        • 4

          Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

          Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

          Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi? Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi? Firuze'nin aldığı karar nedir? Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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