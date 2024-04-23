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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 23 Nisan 2024

        Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı

        Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ATV ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta Salı günü ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam 65.yeni bölüm ATV'de görülmüyor. Dizinin izleyici kitlesi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam dizinin yayın saatinde MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı yer alacak. İşte 23 Nisan 2024 Salı ATV tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:13
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        • 1

          Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranında Salı günleri yayınlanıyor. Bugün 65.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü tv yayın akışında görülmüyor. Yayınlanan son bölümde Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı

        • 2

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEDEN YOK BU AKŞAM VAR MI?

          Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 65. yeni bölümü yayın akışında 23 Nisan Salı günü yer almadı. Dizinin yerine ise Ankaragücü - Beşiktaş maçı ekrana gelecek.

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölümünün gelecek hafta Salı ATV ekranlarında olması bekleniyor.

        • 3

          ATV TV YAYIN AKIŞI

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          19:45 Maça Doğrı

          20:30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

          22:35 Ben Bu Cihana Sığmazam

          01:55 Maraşlı

        • 4

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

          Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

          Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir. Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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