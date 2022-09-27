Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ise senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...