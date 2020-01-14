- Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki seviyorum.

- Soruyorum çünkü herkes sevmez. Herkes sevdiğini söyler ama aslında sevdikleri şöhret ve paradır. Futbolcu olmayı severler. Herkes Zlatan'ın baş belası olduğunu düşünür. Ancak onun futbolu ne kadar sevdiğine dair bir fikrin yok. Bu yüzden 38 yaşında hala oynuyor.