'Ben Anadolu' Teos Antik Kenti'nde





İş Sanat’ın “Antik Sahne” ismini verdiği yeni etkinlik serisinde klasikleşen tiyatro oyunlarından “Ben Anadolu”, 8 Ekim Cumartesi, saat 19.00’da Teos Antik Kenti’nde sahnelenecek.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan “Ben Anadolu”, yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşınıyor.

Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan’ın oturduğu oyun, Anadolu’nun farklı çağlarında yaşamış 16 kadının yaşam öyküsüne tanıklık etme imkanı sunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için Biletix üzerinden rezervasyon yapılabiliyor.

Patara Antik Kenti’nde başlayan İş Sanat "Antik Sahne", bahar aylarında da devam edecek.