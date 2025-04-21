Ben Affleck'in Batman kostümü nefreti: Terliyken kahraman gibi hissedemiyorsun

Ben Affleck, üç kez canlandırdığı Batman karakterinin en sevmediği tarafının kostümü olduğunu anlattı. 2016 yapımı 'Batman ve Superman: Adaletin Şafağı', 2017 yapımı 'Justice League: Adalet Birliği' ve 2023 yapımı 'The Flash' filmlerinde 'Batman'i canlandıran Oscar ödüllü oyuncu, verdiği röportajda ​​kostüm için neden "giyilmesi korkunç" yakıştırması yaptığını açıkladı.

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Kostümün dayanılmaz sıcak ve konforsuz yapısını eleştirirken; “Batsuit’leri nefret ederek giydim. Gerçekten berbatlar” ifadesini kullanan Ben Affleck; “Bu kostümler kesinlikle nefes almıyor. Yalnızca dış görünüşe göre tasarlanmışlar. İnsan vücudu hiç düşünülmemiş. Ben zaten terleyen biriyim. O kostümün içinde sanki üzerime su dökülmüş gibi oluyordum” dedi.

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"En iyi eğitimli, çok daha formda dublörler, parkurcular, aksiyoncular bile Batsuit'te zorlandı" diyen Ben Affleck; "Bunu yaklaşık 45 - 50 dakika boyunca giyebilirler ve sonra sıcak çarpması yaşarlar. Bu yüzden bundan çıkmak zorundasındır" diye konuştu. Affleck; “İnsanı hemen tüketiyor, yorgun düşüyorsun. O noktada kahraman gibi değil, tükenmiş gibi hissediyorsun” yorumunu yaptı.

Ben Affleck, Christopher Nolan'ın 'Kara Şövalye' üçlemesinde başrol oynayan Christian Bale ve Matt Reeves'in 'The Batman' filminde süper kahramanı canlandıran Robert Pattinson'ın kendisinden daha iyi sıcakla başa çıktıklarını, ancak kendisinin Batman'i oynama deneyiminin "en az eğlencelisi" olduğunu söyledi.