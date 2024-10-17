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        Haberler Gündem İstanbul Beltur "Sorumlu Restoran Hareketi"ne katıldı | Son dakika haberleri

        İBB iştiraki Beltur, "Sorumlu Restoran Hareketi"ne katıldı: Gıda atıkları mama ve gübre oluyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur A.Ş., gıda israfının önüne geçmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla Akkomarka Restoran Topluluğu tarafından başlatılan Sorumlu Restoran Hareketi'ne (SRH) katıldı. SRH'nin "Gıda Atık Döngüsü" projesi kapsamında, gıda atıkları komposta dönüştürülerek hem gübre hem de sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüşüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:03
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        Beltur "Sorumlu Restoran Hareketi"ne katıldı
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        Dünyada her yıl 1.5 milyar ton gıda israf edilirken, Türkiye'de bu rakam 19.1 milyon tona ulaşıyor. Gıda israfının önüne geçmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla Akkomarka Restoran Topluluğu tarafından başlatılan Sorumlu Restoran Hareketi (SRH), restoranlar arasında iş birliğini teşvik ederek bu sorunun çözümüne katkıda bulunuyor.

        İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur A.Ş. de bu anlamlı harekete dahil oldu. Artistanbul Feshane'de yapılan lansmanda Beltur A.Ş. ve Akkomarka Restoran Topluluğu arasında imza töreni gerçekleşti.

        Törene Beltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ve Akkomarka Restoran Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Akkaş'ın yanı sıra projeyi destekleyen Akademisyen ve Sivil Toplum Gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

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        RESTORAN, KAFE VE BÜFELERLE DESTEK OLACAK

        Beltur A.Ş. sosyal sorumluluk projesine restoran, kafe ve büfeleriyle destek olacak.

        "Gıda Atık Döngüsü" projesinde İBB Beltur işletmeleri arasında Beltur Restoran, Beltur Burger Beltur Kafe, Beltur Dondurma, Beltur Mini, Beltur Plaj, Beltur Büfe; Akkomarka işletmeleri arasında Köşebaşı, Ken Sushi, Snob Street Food, Ali Ocakbaşı, Lokanta Safderun, Yamo Sushi, Ristorante Umberto, Perihan, Mr. Meat Steakhouse, Yemek Hazır!, Donkey ve All Day gibi markalar bulunuyor.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA TAŞINIYOR

        Sorumlu Restoran Hareketi ile birlikte restoranlarda oluşan atıklar, elektrikli araçlarla kompost tesislerine taşınıyor. Atıklar burada gübre ve mamaya dönüşüyor. Gübreler ücretsiz olarak yerel üreticilere, mamalar barınaklara gönderiliyor. Her iki ürün Akkomarka Restoran Topluluğu ve Beltur A.Ş. restoranlarında müşterilere ücretsiz olarak da veriliyor.

        "KAYNAĞINDA AZALT" PRENSİBİ

        Gıda atıklarının komposta dönüştürülerek hem gübre hem de sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştüğü "Gıda Atık Döngüsü" projesinin amacı, geleceğimiz olan çocukların kaynaklarına sahip çıkmak ve atıkların sahipsiz patili dostlarımıza can olmasını sağlamak.

        "Kaynağında Azalt" prensibiyle, satın alma ve üretim aşamalarında gıda atığını minimize etmek için personele eğitimler veriliyor ve hammadde kullanım optimizasyonu sağlanıyor. Gıda israfını azaltmak için misafirlere farkındalık kazandırılıyor ve gıda atıklarının %25'ini oluşturan garnitürlerin tercihi misafirlere bırakılıyor.

        ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR

        Sofrada oluşan atığın önlenmesi amacıyla, misafirler sofrada kalan yiyecekleri yeniden tüketime teşvik ediliyor ve %100 geri dönüşümlü ambalajlarla paketlenerek yanlarına almaları sağlanıyor. Son adımda, kalan gıda atıkları kompost tesislerinde gübre ve hayvan mamasına dönüştürülüyor. Bu mamalar katılımcı restoranlarda ücretsiz olarak misafirlere ve iş birliği yapılan barınaklardaki hayvanlara dağıtılıyor.

        "HERKESİN KATKI SAĞLAMASI GEREKEN BİR MESELE"

        Programda konuşan Akkomarka Restoran Topluluğu Genel Müdürü Serkan Tüfek "Bu proje, sadece bir geri dönüşüm projesi değil; aynı zamanda bir farkındalık yaratma girişimidir. Gıda israfının önlenmesi herkesin katkı sağlaması gereken bir meseledir. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bu adımda, hep birlikte hareket edelim, gelin gıda israfını azaltma çabalarımızı birleştirelim, Hep birlikte, daha yeşil bir dünya yaratabiliriz, küçük adımlar büyük farklar yaratabilir" dedi.

        "ÇABALARIMIZI Bİ ADIM DAHA İLERİ TAŞIYORUZ"

        Beltur A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın da "Yeşil Beltur yaklaşımımızla, çevreye duyarlı pek çok adım attık. Amacımız, yalnızca İstanbullulara en iyi hizmeti sunmak değil; aynı zamanda çevremizi ve geleceğimizi koruma sorumluluğunu da üstlenmek. Atık yönetiminden enerji tasarrufuna, su kullanımından lojistik planlamaya kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Bugün ise 'Sorumlu Restoran Hareketi' ile bu çabalarımızı bir adım daha ileriye taşıyoruz. Topladığımız atıkları özel projelendirilmiş kompost tesislerinde geri dönüştürerek sokak hayvanlarına mama ya da tarım alanlarına organik gübre olarak kazandıracak, hem de gerek bu tesis ve ilerde IBB tesislerinde değerlendirerek enerjiye dönüştüreceğiz. Bu sayede, doğaya katkı sağlarken toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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