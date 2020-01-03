Instagram'da 22.1 milyon takipçisi olan Bella Throne, şimdi de siyah mayosu ve dantelli çoraplarıyla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun iddialı fotoğrafı 1 milyon beğeni aldı.

Thorne, paylaşımına "İşte 2019 başarılarım" diyerek şu sözleri sıraladı:

Kitabım 'En Çok Satanlar'a girdi. Carnegie salonunda sahne aldım. BBC'nin en etkili 100 kadın listesine girdim. Kısa filmim için yönetmen ödülü kazandım.