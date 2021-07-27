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Bella Hadid yeni sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında - Magazin haberleri

Bella Hadid yeni sevgilisi ile New York sokaklarında

Kısa bir süre önce sanat yönetmeni Marc Kalman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan model Bella Hadid, yeni sevgilisiyle birlikte New York sokaklarında görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, bir ara romantik anlar yaşadı

27.07.2021 - 12:37 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkisini bitirmesinin ardından Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadid, geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte New York sokaklarındaydı.

  • 24 yaşındaki model, Marc Kalman ile samimi bir şekilde objektiflere yansıdı. Rahat kıyafetler tercih ettiği görülen ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.

  • Öğle yemeği için Marc Kalman ile bir restorana giren Bella Hadid, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

  • BAŞINI SEVGİLİSİNİN OMZUNA KOYDU

    Mekan çıkışında bir süre kaldırımda oturan Hadid ile Kalman, sohbet etti. İkili bir ara romantik anlar yaşadı. Marc Kalman, başını sevgilisinin omzuna koydu.

  • Hadid'in yeni sevgilisi bir sanat yönetmeni. Gösteri dünyasına çok da uzak olmayan Marc Kalman'ın, reality show yıldızı Kylie Jenner'ın yanı sıra Kendall Jenner ile de yakın arkadaş olduğu iddia ediliyor. Kalman ile Travis Scott'ın yakınlığı da birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle uzun yıllara dayandığı konuşuluyor.

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