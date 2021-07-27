Hadid'in yeni sevgilisi bir sanat yönetmeni. Gösteri dünyasına çok da uzak olmayan Marc Kalman'ın, reality show yıldızı Kylie Jenner'ın yanı sıra Kendall Jenner ile de yakın arkadaş olduğu iddia ediliyor. Kalman ile Travis Scott'ın yakınlığı da birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle uzun yıllara dayandığı konuşuluyor.