Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Bella Hadid yine sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türk takipçilerinin dikkatini çeken Bella Hadid kimdir? Bella Hadid kaç yaşında? Bella Hadid boyu kaç?
BELLA HADİD KİMDİR?
Isabella Khair Hadid 9 Ekim 1996'da doğdu. 1.75 boyundaki Bella Hadid Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.
Müslüman olduğu bilinen ve "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyleyen Hadid, 8 Aralık 2017'de, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.
BELLA HADİD SEVGİLİSİ
Hadid, 2015'in başında Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkiye başladı; çift ilk olarak Nisan ayında Coachella'da görüldü. Hadid, Aralık 2015'te "In the Night" adlı müzik videosunda rol aldı. Şubat ayında 2016 Grammys'de kırmızı halı görünümlerini bir çift olarak yaptılar. Kasım 2016'da çiftin programlarının çok çeliştiği için ayrıldığı bildirildi. Ancak, 2018'de tekrar bir araya geldiler ve 2019'da bir kez daha ayrıldılar. İkili ayrıldıktan dokuz ay sonra tekrar ilişkilerine devam etmiştir.
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