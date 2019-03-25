DHA'nın haberine göre; Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dün akşam saatlerinde bir fotoğraf çekimi için Nevşehir merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi'ne geldi.