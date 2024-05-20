Bella Hadid'den Cannes Film Festivali'nde yat molası
77. Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Bella Hadid, kırmızı halıdan önce deniz ve güneşin tadını çıkardı
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Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kısa bir tatil yaptı.
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27 yaşındaki süper model, dün yatta görüntülendi.
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Arkadaşlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkan Bella Hadid'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.
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Lérins Adaları'nın yakınına demirledikleri yatta güneşlenen Bella Hadid, zaman zaman suya atlayarak serinledi.
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Bella Hadid, yattaki elbisesiyle Cannes'da kalacağı otelden ayrılırken görüntülenmişti.
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Ünlü modelin bikinili yat keyfi ise sürpriz oldu.
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Bella Hadid, yatta zaman zaman arkadaşına pozlar vererek eğlendi.
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Ünlü model, pazar keyfi yaparken dondurma yemeyi de ihmal etmedi. Zaman zaman dondurmasından arkadaşına da ikram etti.
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Bella Hadid'e 35 yaşındaki erkek arkadaşı Adan Banuelos ve iki arkadaşı daha eşlik etti.
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Bella Hadid ile Banuelos'un ilişkisi, ilk olarak ekim ayında ortaya çıkmıştı. Çift, Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde birbirlerini öperken görüntülenmişti.
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Cannes Film Festivali'ne özellikle 2016 ve 2021 yıllarındaki kıyafet seçimleriyle damgasını vuran Bella Hadid, henüz bu yıl kırmızı halıda yürümedi.
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Bella Hadid'in Cannes'daki kırmızı halı kıyafeti merakla bekleniyor.
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