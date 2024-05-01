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        Haberler Dünyadan Bella Hadid, "Artık sahte bir yüz takmıyorum" - Magazin haberleri

        Bella Hadid, "Artık sahte bir yüz takmıyorum"

        Ünlü model Bella Hadid, yakın zamanda yapılan bir röportajda modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklanma konusunda konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:23
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        • 1

          Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklandığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır modellik yaptığını belirten Hadid; "Karşılık vermeyen bir şeye çok fazla para harcadığımı fark ettim" şeklinde konuştu.

        • 2

          TEKSAS'A TAŞINDI

          Kovboy sevgilisi Adan Banuelos'a daha yakın olabilmek için Teksasta bir ev alan Bella Hadid, Teksas'taki yaşamını canlandırıcı derecede farklı buluyor.

        • 3

          Artık kendini gösterme konusunda baskı hissetmediğini ifade eden Bella Hadid; "Sahte bir yüz takmıyorum. İlk kez kendime ve sağlığıma gerçek anlamda öncelik verebiliyorum" dedi.

          Fotoğraflar: Avalon

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