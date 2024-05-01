Bella Hadid, "Artık sahte bir yüz takmıyorum"
Ünlü model Bella Hadid, yakın zamanda yapılan bir röportajda modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklanma konusunda konuştu
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Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklandığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır modellik yaptığını belirten Hadid; "Karşılık vermeyen bir şeye çok fazla para harcadığımı fark ettim" şeklinde konuştu.
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TEKSAS'A TAŞINDI
Kovboy sevgilisi Adan Banuelos'a daha yakın olabilmek için Teksasta bir ev alan Bella Hadid, Teksas'taki yaşamını canlandırıcı derecede farklı buluyor.
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Artık kendini gösterme konusunda baskı hissetmediğini ifade eden Bella Hadid; "Sahte bir yüz takmıyorum. İlk kez kendime ve sağlığıma gerçek anlamda öncelik verebiliyorum" dedi.
Fotoğraflar: Avalon
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