Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Belkıs Özener'in pişmanlığı: Hakkımı aramadım - Magazin haberleri

        Belkıs Özener'in pişmanlığı: Hakkımı aramadım

        Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi birçok ünlü oyuncunun söylediği şarkıların gerçek sesi Belkıs Özener, 57 yıllık sanat yaşamında en büyük pişmanlığının zamanında hakkını aramamak olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakkımı aramadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        84 yaşındaki Belkıs Özener, 1967'de karşı komşusu yapımcı Metin Bükeyin teklifiyle ilk defa 'Sinekli Bakkal' filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin seslendirdiği şarkıya ses verdi. Özener, 100'ü Şoray'ın olmak üzere, 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.

        Belkis Özener, CSO Ada Ankara'da Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal ile verdiği 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konseri öncesi, 57 yıllık sanat hayatında yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Mesleğe 1968'de başladığını, uzun yıllar Yeşilçam'da seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere ulaştığını anlatan Belkis Özener; "Halkım beni kabul etti. Türkiye'nin en güzel kadınlarının şarkılarını okumama rağmen, ismim yazılmadığı için sesim biliniyor ama ben tanınmıyordum. Yıllarca, 40 sene sustum. Bu benim içimde ukde kaldı. Onların önüne geçmemek için biraz da çekingenliğimden 'Bu benim' demedim" diye konuştu.

        REKLAM

        7. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, 2004'te, sinemaya sesiyle yaptığı katkılardan dolayı 'Bilge Olgaç Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Özener, ödül alınca kendi değerini anladığını söyledi.

        "HALKIMIZIN SAYESİNDE, EVİM ÖDÜLLERLE DOLU"

        Belkis Özener, yıllar önce yolda yürürken bir mağazadaki televizyonda eski filmlerinden birini gördüğünü ve o filmde kendi sesini duyduğunu belirterek, şunları anlattı: Yüreğime bir sızı düştü. 'Benim şarkılarımı başka arkadaşlarım okudu. Neden ben okumayayım?' diye düşündüm. Aniden bir telefon çaldı. Kalan Müzik'in sahibi rahmetli Hasan Saltık, eski şarkılarımdan albüm yapmak istediklerini söyledi. Ödül sonrası fark etmişler ve albüm kısa sürede ünlendi.

        Yeşilçam filmleri döneminde, şarkıları kendisinin söylendiğinin bilinmemesinin biraz da kendi hatası olduğunu aktaran Belkis Özener; "Öz eleştiri yapayım. Neden sustum? Hata yaptım. Şimdi telif haklarımı alıyorum. Eşimi genç yaşta kaybettim, üç çocukla kaldım. 'Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları' albümü 19 senedir satıyor. Gözlerim yaşararak 140ıncı ödülümü alabilirim. Evim ödüllerle dolu. Halkımızın sayesinde oldu bu" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HAKKIMI ARAMADIM, ŞİMDİ OLSA ARARDIM"

        Belkıs Özener, son 20 yıldır müziklerin önde olduğu filmlerin çekilmediğini, yeni dönemin sinema anlayışının değiştiğini dile getirdi.

        "Yine dünyaya gelsem filmlerde şarkıları okurum. Daha akıllı davranırdım, ismimi yazdırırdım. Titanik filmine iki defa gittim, Celine Dion'un ismi yazılı. Sitemim budur. Hakkımı aramadım, şimdi olsa arardım. Bu sesi daha iyi tanıtırdım" diyen Özener, halkın gücünün büyük olduğuna, bugün gençlerin Yeşilçam şarkılarını ezbere bildiğine işaret etti.

        Usta sanatçı Özener, birkaç yıl önce Altın Koza Ödül Töreni'nde sinemadan meslektaşlarının "Sen Yeşilçam'ın Zeki Müren'isin" diyerek kendisini sahnede alkışladıklarını, bundan dolayı da çok gururlandığını dile getirdi.

        "KAVUĞUMU ÇİĞDEM GÜRDAL'A BIRAKIYORUM"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal'ı ilk dinlediğinde çok beğendiğini, sonrasında Gürdal'ın kendisini hiç bırakmadığını ve 10 yıldır birlikte "Yeşilçam Şarkıları" konserleri yaptıklarını aktaran Özener, şöyle devam etti: Çiğdem'in şimdiki sesi benim 40, 50 sene önceki sesimi andırdığı için, kalbe hitap ettiği için Bundan sonra sen varsın. dedim. Bırakma beni. diyemedim, utandım. O beni bırakmadı. Benden sonra Yeşilçam şarkılarını Çiğdem okuyacak. Kavuğumu Çiğdem Gürdal'a bırakıyorum.

        "YEŞİLÇAM AYAKTA KALSIN"

        REKLAM

        Özener, yeniden albüm yapabileceğini ama bunun iyi bir plak şirketinin desteğiyle hayat bulabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Hiçbir zaman filmlerde oynama düşüncem yoktu. Eşim başarılı bir iş adamıydı, demir tüccarıydı. Ben sahnelere de ayak uyduramadım, şimdi ayak uyduruyorum, demek ki yapılırmış. Ablam Gönül Yazar ünlü olduğu için belki çekindim. Ablam gibi değilse bile, bir adım attım. Sinemanın beni tanıtırken Fransa'nın Frank Sinatra'sı, Edith Piaf'ı gibi sunmadıkları için sitemim var. Ama yine de Yeşilçam ayakta kalsın, yaşasın istiyorum.

        Çiğdem Gürdal

        Sanatçı Çiğdem Gürdal da Belkıs Özener'le ilk konserini 10 yıl önce Yenimahalle Belediyesi'nde verdiklerini anlattı.

        Gürdal, "Benim için çok özel bir konserdi. Yıllardır Türk sinemasında, sahibinin sesinden duyduğum şarkıları kendisiyle aynı sahnede söylemek gerçekten inanılmazdı. Güzel bir başlangıç oldu ve sonrasında biz böyle anne-kız ilişkisi içerisinde devam ettik. Konserlerimiz seri halde devam ediyor, talep aldıkça biz de o talebi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

        Türk sanat müziği içinde Yeşilçam şarkılarının "yakın dönem şarkıları" olarak düşünebileceğini belirten Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz yaptığımız için söylemiyorum ama bu konsepte yaklaşacak başka bir konser izlemedim. Aşk ve dostlukla çalışıyoruz. Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Belkıs Hanım, yaşı kaç olursa olsun, hiçbir şekilde o heyecanını kaybetmiyor, dolayısıyla onun heyecanı bana da sirayet ediyor. Böylesine bir sanatçının işine nasıl sahip çıktığının canlı şahitliğini yapıyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Belkıs Özener

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Habertürk Anasayfa