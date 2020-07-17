Belhanda ve Feghouli'den FIFA tehdidi

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da mevcut oyuncuların bazılarının durumu belirsizlik oluşturdu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin alacaklarının vadesi geçmesi durumunda kulübü FIFA’ya verecekleri yönünde ihtarname çektikleri ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle mali sıkıntı yaşanınca maaşlarında yüzde 15 indirim yapmaları konusunda tüm takımla anlaşan Sarı-Kırmızılı yönetim, iki yıldızının bu davranışıyla adeta şoke oldu. İhtarname sürelerinin bitimine kadar alacaklarını isteyen Belhanda ve Feghouli’nin, aksi takdirde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedip FIFA’ya dava açarak serbest kalmak istedikleri öğrenildi.