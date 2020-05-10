Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi. Faslı futbolcu bu transfer döneminde satılamazsa, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak.

SARACCHI: KALMAK İSTERİM

Bu arada Saracchi, “Fatih Hoca’nın testinin pozitif çıktığını duyunca çok endişelendim. Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. Öte yandan güçlü bir karakter olduğunu biliyordum. İyileştiği için de çok mutluyum” şeklinde konuştu. Genç futbolcu, “Galatasaray’da kalmayı çok isterim. Galatasaray-Fenerbahçe ile River Plate-Boca Juniors derbilerinin duygusu ortak” dedi.