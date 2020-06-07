Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Faslı oyuncu Younes Belhanda’nın transfer edilmesini istiyor. Al Hilal Yönetimi’nin, Eduardo’nun yerine Galatasaray’dan Younes Belhanda’ya yöneldiği ve Razvan Lucescu’nun da oyuncuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

Suudi Arabistan takımı, oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Al Hilal, Faslı yıldıza yıllık 5 milyon euro net ücret, her 25 puanda 100 bin euro ve attığı her bir gol için 5 bin euro prim teklif etti.